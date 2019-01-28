28 января 2019



34-летний мужчина подозревается в покушении на убийство отчима

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Троснянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 27 января 2019 года подозреваемый распивал спиртное вместе с матерью и отчимом, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанес им удар в область шеи отчима.

Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевший выжил.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 28 Янв 2019 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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