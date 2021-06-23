34-летний орловец предстанет перед судом за нападение на полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении орловца, обвиняемого в применение насилия в отношении представителя власти.

Следствием установлено, что 28 марта 2021 года 34-летний обвиняемый, ранее отбывавший наказание за аналогичное преступление, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире по месту своей регистрации, не желая исполнять законные требования сотрудника полиции, прибывшего в квартиру для разрешения возникшего семейного конфликта, нанес последнему два удара в область груди, после чего с силой схватил его рукой за предплечье и попытался нанести удар головой в лицо.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК.