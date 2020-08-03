34 новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 3 августа в регионе зарегистрированы 5741 случай заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составляет 1262 человек, выздоровели 4388 человек. 91 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2762 жителей Орла, 670 – в Орловском районе, 588 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 183 – в Ливнах, 147 – в Болховском районе, по 124 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 121 – в Урицком районе, 92 – в Хотынецком районе, 88 − в Ливенском районе, 80 – в Новосильском районе, 77 – в Свердловском районе, 76 – в Кромском районе, 72 – в Верховском районе, 64 − в Покровском районе, 61 – в Шаблыкинском районе, 60 – в Малоархангельском районе, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Глазуновском районе, 49 − в Должанском районе, 46 – в Залегощенском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах, информирует официальный Портал Орловской области.