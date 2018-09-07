7 сентября 2018



Орловский облсуд рассмотрел необычный спор клиента и банка

Клиент банка ВТБ через своего представителя обратился в операционный офис с заявлением об открытии банковского счета карты, однако, в заключении договора ему было отказано. Впоследствии в электронных письмах банк сообщил о наличии у него подозрений, что счет истцом открывается в целях совершения незаконных операций. При этом банк не указал конкретных фактов и доказательств, подтверждающих обоснованность возникших у него подозрений, ограничившись формальным наличием у него такого права. При этом банк не сообщил в Федеральную службу по финансовому мониторингу об отказе истцу в открытии банковского счета карты, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Примечательно, что до обращения об открытии спорного банковского счета, а также и после банковские операции по другим счетам этого клиента проводились беспрепятственно. За защитой своих прав мужчина обратился в суд с иском о признании отказа в открытии банковского счета незаконным, понуждении к заключению договора банковского счета, обязании выдать ему новую банковскую карту и обязании исключить сведения из информационной базы «Стоп-лист». Заводской районный суд установил отсутствие доказательств, подтверждающих обоснованность возникновения у банка подозрений в легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма (по этим основаниям банк может отказать физическому лицу в открытии банковского счета). Суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных истцом требований. Но банк с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляции. Впрочем, областной суд также встал на строну клиента банка и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

 

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Опубликовано 07 Сен 2018 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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