Орел подготовят к отопительному сезону до 1 октября

Все учреждения образования, культуры и социальной сферы уже готовы к подаче тепла. На завершающей стадии подготовка многоквартирных жилых домов к зиме. По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Николая Ванифатова, из 1 905 зданий к приему теплоносителя готовы 1 884 дома. Еще ведутся работы на 16 домах, признанных аварийными и оставшимися без управления, а также на пяти домах, где идет капитальный ремонт. Начальник управления городского хозяйства и транспорта уточнил, что все объекты будут подготовлены к отопительному периоду до 1 октября.

Проверены все крышные и локальные котельные. Нареканий к их работе не имеется. Ресурсоснабжающим организациям в ближайшее время предстоит заполнить трубы химически очищенной водой, чтобы в случае необходимости во все учреждения и жилые дома в течение пяти дней было подано тепло. По информации Николая Ванифатова, до 1 октября заполнят 50% сетей, оставшуюся часть — до 3 октября.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов в Орле производится замена сетей теплоснабжения. В частности, из 12 км 180 м изношенных магистралей на настоящий момент заменены 10 км 600 м сетей. Как и планировалось, работы завершат также к 1 октября, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.