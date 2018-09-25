25 сентября 2018



Орел подготовят к отопительному сезону до 1 октября

Все учреждения образования, культуры и социальной сферы уже готовы к подаче тепла. На завершающей стадии подготовка многоквартирных жилых домов к зиме. По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Николая Ванифатова, из 1 905 зданий к приему теплоносителя готовы 1 884 дома. Еще ведутся работы на 16 домах, признанных аварийными и оставшимися без управления, а также на пяти домах, где идет капитальный ремонт. Начальник управления городского хозяйства и транспорта уточнил, что все объекты будут подготовлены к отопительному периоду до 1 октября.

Проверены все крышные и локальные котельные. Нареканий к их работе не имеется. Ресурсоснабжающим организациям в ближайшее время предстоит заполнить трубы химически очищенной водой, чтобы в случае необходимости во все учреждения и жилые дома в течение пяти дней было подано тепло. По информации Николая Ванифатова, до 1 октября заполнят 50% сетей, оставшуюся часть — до 3 октября.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов в Орле производится замена сетей теплоснабжения. В частности, из 12 км 180 м изношенных магистралей на настоящий момент заменены 10 км 600 м сетей. Как и планировалось, работы завершат также к 1 октября, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

Орловский поэт Андрей Фролов стал номинантом IV Открытой Южно-Уральской литературной премии
В Орле при пожаре погиб 46-летний мужчина
В Ливнах в горпарке появилась площадка для занятий воркаутом
Опубликовано 25 Сен 2018 в 17:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"