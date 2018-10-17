17 октября 2018



«Спецавтобазу» ждет слияние с УКХ и «Зеленстроем»

В ближайшей перспективе «Спецатобаза» может быть объединена с УКХ и «Зеленстроем». Вариант преобразования с последующим слиянием в муниципальное бюджетное учреждение был озвучен как решение хронических финансовых проблем МУПа. Заместитель директора Всеволод Синегубкин рассказал на объединенном заседании комитетов горсовета, что в настоящее время кредиторская задолженность на предприятии составляет 90 млн рублей, дебиторская — 20 млн рублей. Между тем, в сентябре прибыль МУПа составила 2 млн 700 тыс. рублей.

Как было отмечено на комитете, изменение организационно-правовой формы МУП на МБУ, предварительно, дает экономию бюджетных средств, которая позволяет выполнять дополнительные объемы работ, что положительно скажется на общем состоянии улично-дорожной сети города. Кроме того, смена организационно-правовой формы на МБУ позволит не отвлекать денежные средства на обеспечение банковской гарантии для участия в аукционах. Также, в случае реорганизации повышается оперативность принятия решений и их выполнения силами МБУ, решается проблема невозможности предусмотреть объемы работ ввиду непредсказуемости погодных условий, которые зачастую приводят к выполнению работ сверх муниципальных контрактов и формированию убытков МУП.

Мэр Орла Василий Новиков обратил внимание руководства администрации города на то, что необходимо ускорить процесс подготовки расчетов перевода МУП «Спецавтобаза» в МБУ. Решение надо принять в кратчайшие сроки, до начала финансового года. Пока никаких предварительных расчетов депутатам представлено не было.

 

В Орловской области злостного должника приговорили к обязательным работам
20-летнего орловца будут судить за незаконный лов рыбы
В Орловской области открылись XXVI всероссийские Тургеневские чтения
Опубликовано 17 Окт 2018 в 17:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"