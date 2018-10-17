«Спецавтобазу» ждет слияние с УКХ и «Зеленстроем»

В ближайшей перспективе «Спецатобаза» может быть объединена с УКХ и «Зеленстроем». Вариант преобразования с последующим слиянием в муниципальное бюджетное учреждение был озвучен как решение хронических финансовых проблем МУПа. Заместитель директора Всеволод Синегубкин рассказал на объединенном заседании комитетов горсовета, что в настоящее время кредиторская задолженность на предприятии составляет 90 млн рублей, дебиторская — 20 млн рублей. Между тем, в сентябре прибыль МУПа составила 2 млн 700 тыс. рублей.

Как было отмечено на комитете, изменение организационно-правовой формы МУП на МБУ, предварительно, дает экономию бюджетных средств, которая позволяет выполнять дополнительные объемы работ, что положительно скажется на общем состоянии улично-дорожной сети города. Кроме того, смена организационно-правовой формы на МБУ позволит не отвлекать денежные средства на обеспечение банковской гарантии для участия в аукционах. Также, в случае реорганизации повышается оперативность принятия решений и их выполнения силами МБУ, решается проблема невозможности предусмотреть объемы работ ввиду непредсказуемости погодных условий, которые зачастую приводят к выполнению работ сверх муниципальных контрактов и формированию убытков МУП.

Мэр Орла Василий Новиков обратил внимание руководства администрации города на то, что необходимо ускорить процесс подготовки расчетов перевода МУП «Спецавтобаза» в МБУ. Решение надо принять в кратчайшие сроки, до начала финансового года. Пока никаких предварительных расчетов депутатам представлено не было.