26 октября 2018



Орловские поля атаковала гороховая зерновка

Из года в год при анализе семян гороха специалисты Референтного центра Россельхознадзора отмечают повреждение их гороховой зерновкой, а также наличие в семенах живого вредителя. Гороховая зерновка (Bruchus pisorum L.) относится к семейству зерновок (Bruchidae) отряда жесткокрылых. Биологическая особенность этого семейства заключается в том, что личинки и куколки развиваются обычно в семенах мотыльковых растений.

Жук серовато-коричневый, овальной формы, длиной 4—5 мм, покрыт ржаво-серыми волосками; надкрылья с косой белой полосой не закрывают всего брюшка, на конце его имеется белое крестообразное пятно; задние бедра с одним зубцом. Яйцо длиной 0,6—1 мм, продолговато-овальное, янтарно-желтое, хорошо заметно на зеленой поверхности боба.

Гороховая зерновка — типичный монофаг, развитие ее проходит только на горохе и пелюшке. Зараженные горошины отличаются от здоровых по большому круглому пятну на оболочке, под которой просвечивает находящийся в пустой камере жук. Сильно зараженный зерновкой горох опасен при употреблении в пищу и на корм скоту, поскольку в поврежденных зернах находятся жуки или личинки и их выделения, вызывающие воспаление кишечника и почек. У поврежденных зерен снижается полевая всхожесть до 75% и теряется вес до 40%.

Ранние и сжатые сроки посева уменьшают степень поражения гороха. Кроме того специалисты рекомендуют подбирать устойчивые к зерновке сорта. Разные сорта гороха по-разному повреждаются зерновкой. Это связано с морфологическими особенностями; те сорта, которые имеют короткую плодоножку, крупные бобы, густое облиствение, меньше повреждаются этим вредителем.

Хороший результат дают смешанные посевы. Отмечено, что совместный посев гороха с поддерживающей культурой — горчицей предохраняет его от заражения зерновкой, поскольку горчица отпугивает жуков своим резким запахом. Плюс ранняя и без потерь уборка гороха является важным фактором в борьбе с зерновкой. При запоздалой уборке в поле остается большое количество падалицы с зараженными семенами. Лущение стерни и глубокая зяблевая вспашка затрудняют выход жуков из падалицы.

Для борьбы можно использовать газацию гороха. Обеззараживание гороха начинают вскоре после уборки; оно особенно эффективно, когда зерновка находится еще в фазе личинки. Опыливание и опрыскивание посевов гороха зависит от территории. В южной зоне размножения зерновки, где значительная часть ее зимует в полевых условиях, необходимы две обработки посевов для полного уничтожения жуков: первая до начала откладки яиц — в период бутонизации гороха до появления единичных цветков; вторая — через 8—10 дней.

 

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Опубликовано 26 Окт 2018 в 11:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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