2 июля 2020



36-летняя женщина получила травму на предприятии «Орелпродукт»

Проводится доследственная проверка по факту травмирования работницы ЗАО «Орелпродукт».

29 июня на территории ЗАО «Орелпродукт» получила множественные травмы 36-летняя работница предприятия. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказана своевременная медицинская помощь.

По данному факту следственными органами СК России по Орловской области незамедлительно инициировано производство доследственной проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за соблюдение требований охраны труда на данном предприятии.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 02 Июл 2020 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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