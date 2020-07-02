36-летняя женщина получила травму на предприятии «Орелпродукт»

Проводится доследственная проверка по факту травмирования работницы ЗАО «Орелпродукт».

29 июня на территории ЗАО «Орелпродукт» получила множественные травмы 36-летняя работница предприятия. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказана своевременная медицинская помощь.

По данному факту следственными органами СК России по Орловской области незамедлительно инициировано производство доследственной проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за соблюдение требований охраны труда на данном предприятии.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Орловской области.