36-летнюю орловчанку задержали за пьяное вождение «зигзагами»

Сегодня ночью наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 36-летнюю орловчанку.

Подозрение силовиков вызвал автомобиль, движущийся зигзагами в Северном районе Орла.

Росгвардейцы начали преследование подозрительного авто, и около четырех утра на улице Раздольной машина была остановлена.

За рулем оказалась молодая женщина в нетрезвом состоянии. Гражданка попыталась вступить в словесную перепалку с силовиками и даже попыталась скрыться с места происшествия. Однако женщину-водителя передали сотрудникам ДПС для проведения дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.