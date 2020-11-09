9 ноября 2020



39-летний житель Верховского района приговорён к 19 годам лишения свободы

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом с участием присяжных заседателей достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или  повреждение имущества).

Следствием и судом установлено, что гражданин, находясь в квартире своего знакомого в селе Русский Брод Верховского района, после совместного употребления спиртных напитков поджег штору. Из-за этого произошло возгорание многоквартирного жилого дома, в результате чего один человек погиб и причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 1 миллиона рублей имуществу жильцов дома, а также администрации сельского поселения.

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил обвиняемого к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 09 Ноя 2020 в 15:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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