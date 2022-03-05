39 орловских работодателей готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР

Орловская служба занятости формирует базу вакансий для беженцев.

На текущий момент 39 организаций региона готовы предоставить рабочие мест для граждан из ЛНР и ДНР.

Вакансии предоставляют производственные и сельскохозяйственные предприятия, организации общепита и торговли, школы, детские сады. На некоторых предприятиях, как, например, на Покровском заводе «Пневмоаппарат», возможно обучение на рабочем месте. Завод приглашает сверловщика и слесаря-сборщика.

В Орловской области есть вакансии пекарей и кондитеров, рабочих по уходу за животными, трактористов-машинистов, операторов связи и официантов, водителей и продавцов, укладчиков-упаковщиков и кладовщиков, библиотекарей, главных бухгалтеров, учителей, воспитателей, провизоров, фармацевтов, есть рабочие места для операторов машинного доения, слесарей по ремонту автомобилей, кухонных рабочих и др.