5 марта 2022



39 орловских работодателей готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР

Орловская служба занятости формирует базу вакансий для беженцев.

На текущий момент 39 организаций региона готовы предоставить рабочие мест для граждан из ЛНР и ДНР.

Вакансии предоставляют производственные и сельскохозяйственные предприятия, организации общепита и торговли, школы, детские сады. На некоторых предприятиях, как, например, на Покровском заводе «Пневмоаппарат», возможно обучение на рабочем месте. Завод приглашает сверловщика и слесаря-сборщика.

В Орловской области есть вакансии пекарей и кондитеров, рабочих по уходу за животными, трактористов-машинистов, операторов связи и официантов, водителей и продавцов, укладчиков-упаковщиков и кладовщиков, библиотекарей, главных бухгалтеров, учителей, воспитателей, провизоров, фармацевтов, есть рабочие места для операторов машинного доения, слесарей по ремонту автомобилей, кухонных рабочих и др.

 

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Опубликовано 05 Мар 2022 в 11:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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