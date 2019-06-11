11 июня 2019



Как в Орле отметят День России (12+)

С 10.30 на площади перед Многофункциональным центром (ул. Ленина, 1) разместится интерактивная отчетно-тематическая выставка военных предметов, а с 11.00 здесь же начнется праздничный концерт авторских песен воинов-интернационалистов, а также ВИА «Наследие».

В 11.00 на площади Ленина стартует велосипедная гонка-критериум. Маршрут следования: площадь Ленина от ул. М. Горького, ул. Красноармейская, ул. Салтыкова-Щедрина.

Мероприятия будут проходить на территории Городского парка культуры и отдыха. На летней эстраде в 15.00 состоится концертная программа с участием ансамбля «Славица». В 17.00 жителей и гостей города ожидает продолжение творческого вечера.

В 18.00 концерт начнется на территории Детского парка, а в 19.00 — на площадке перед ДК «Металлург».

Проведение некоторых мероприятий потребует ограничения движения. Так, в связи с проведением велосипедной гонки-критериум с 10.45 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по маршруту площадь Ленина — ул. Максима Горького — ул. Красноармейская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина. Кроме того, с 00.00 до 13.00 запретят стоянку на ул. Максима Горького (от площади Ленина до ул. Пионерской).

Движение троллейбуса №5 «Железнодорожный вокзал — Технический университет» будет осуществляться по маршруту: железнодорожный вокзал, ул. Герцена, ул. 60-летия Октября, больница им. Н. А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, железнодорожный вокзал.

Движение троллейбуса №6 «Автовокзал — Максима Горького» направят по маршруту: автовокзал, ул. 1-я Посадская, ул. Октябрьская, больница Н.А. Семашко, ул. Октябрьская, ул. 1-я Посадская, автовокзал.

 

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Опубликовано 11 Июн 2019 в 16:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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