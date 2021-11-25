3D-технологии помогли узнать, как выглядел мценский храм сто лет назад

Приход храма Толгской иконы Божией Матери в селе Башкатово Мценского района презентовал 3D-модель местной церкви. Эти своего рода электронные слепки храма помогают узнать, как выглядела Толгская церковь до закрытия в 1928 году.

3D-модель безвозмездно разработали в архитектурном бюро «АртПро» в Орле. Авторы визуализации — Дмитрий Анпилогов и Николай Павликов. Так как фотографий храма Толгской иконы Божией Матери не сохранилось, проект изготовлен на основе чертежей реставраторов.

В храме уверены, что 3D-снимки помогут при дальнейшем восстановлении святыни.

Храм Толгской иконы Божией Матери в селе Башкатово Мценского района был возведен в 1844 году. Он имеет два придела — в честь святителей Кирилла и Афанасия Александрийских и святого Николая Чудотворца.

Церковная жизнь продолжалась в селе Башкатово до революции 1917 года. Однако официально храм закрыли в 1928 году. Его быстро опустошили, а старого священника Георгия Гольцова расстреляли в двух километрах от Башкатово в овраге.

Храм Толгской иконы Божией Матери превратили сначала в тракторную мастерскую, а затем святыню приспособили под склад селитры. Каменную ограду разобрали и построили из нее свинарник и конюшню, могилы у храма разграбили, церковно-приходскую школу закрыли.

Новый этап в жизни Толгского храма наступил в 2005 году — святыню начали восстанавливать. Пока восстановлен левый придел.

В 2000-х годах в храм вернулись чудом сохраненные старинные иконы: «Усекновение Главы Иоанна Предтечи», Божией Матери «Всех скорбящих радость» и святителя Николая Чудотворца.

Сегодня восстанавливать Толгский храм помогают местные жители, волонтеры из Свято-Троицкого храма города Орла и все неравнодушные люди, сообщает

информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.