4 и 5 октября в Орловской области дожди и усиление ветра

По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 4 октября по 21 час 5 октября на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди. Ветер южный 9-14, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3°С…+8°С, днем +8°С…+13°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, предупреждает ГУ МЧС по Орловской области.