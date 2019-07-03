4 июля в Орле для безработных организуют ярмарку вакансий

4 июля с 11 до 13 часов в Орле состоится ярмарка вакансий на базе Центра занятости населения Северного района г. Орла по адресу: г. Орёл, ул. Космонавтов, 3.

Мероприятие организовано совместно с АО «Орёлпродукт». В открытии ярмарки примут участие представители департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, специалисты центра занятости, руководство и кадровая служба предприятия.

На ярмарке будет представлен широкий спектр вакансий. Предприятию требуются операторы корпусной линии и пастонакладочной машины, фаршесоставитель, составитель смеси специй.

Имеются вакансии мастеров смен овощного и мясного цехов, а также смены участка стерилизации. Есть свободные рабочие места операторов оборудования, кран-балки, автоматической линии, банкомоечной и тубонаполняющей машин, оператора-купажиста. Также требуются жиловщик мяса, уборщики, прачка. Предприятие примет на работу менеджера по подбору персонала, кладовщика, укладчика-упаковщика, водителя погрузчика, грузчика, слесарей, а также токаря, электромонтёра, инженера-химика, микробиолога и других специалистов.

Предприятие гарантирует достойную заработную плату, полный соцпакет, оплату медкомиссии, а также доставку транспортом предприятия.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 36-41-29, 36-41-31.

По информации пресс-службы губернатора.