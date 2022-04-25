4 мая завершается декларационная кампания 2022 года

ИФНС России по г. Орлу напоминает о необходимости не позднее 4 мая 2022 года предоставить декларацию о доходах, полученных в 2021 году.

Сделать это можно в налоговом органе по месту своего учета, по почте или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Декларацию также можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или использовать программу «Декларация».

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества — до 250 тыс рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2022 года. Теперь сделать это можно заранее с помощью единого налогового платежа, который перечисляется через «Личный кабинет» или интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин».

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.