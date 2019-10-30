4 ноября в Орле пройдут Крестный ход и большая историческая реконструкция (6+)

4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в Орле пройдет традиционный Крестный ход. Его организует Петропавловское братство, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Крестный ход предварит молебен, который отслужат в 11.30 у Поклонного креста в Царевом Броде (ул. 2-я Пушкарная). На этом месте 29 августа 1615 года русским войском под началом воевод Исленьева, Пушкина и Пожарского была одержана победа над польско-литовским отрядом Лисовского.

Молитвенное шествие стартует из Царева Брода в 12.00. Верующие пройдут через весь город по улицам Мостовой, Авиационной, Комсомольской, Кромскому шоссе, улице Заречной.

Завершится крестный ход у Поклонного креста у Знаменской богатырской заставы. Здесь пройдет большая историческая реконструкция на тему освобождения Москвы от поляков.