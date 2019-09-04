4 сентября 2019



4 сентября начнется ремонт тротуаров на ул. Комсомольской

С 4 сентября ООО «ГИАТТ» приступает к ремонту тротуаров на ул. Комсомольской (от ул. 2-й Посадской до Карачевского шоссе).

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ООО «Ремдорстрой» летом текущего года отремонтировал проезжую часть ул. Комсомольской. Акт выполненных работ подписан 6 августа.

В рамках муниципального контракта выполнены фрезерование, устройство выравнивающего слоя и покрытия (ЩМА-15) на площади 52 226 кв.м, установка бордюрного камня (4 560 п.м) и частично-  ремонт тротуаров (682,5 кв.м).

За дополнительные средства (144 млн рублей), выделенные из Дорожного фонда Орловской области, в 2019 году удастся отремонтировать тротуары на ул. Комсомольской в полном объеме. Стоимость работ — 53 млн 633 тыс рублей, срок завершения — 20 ноября, информирует администрация города Орла.

 

Фигаро здесь!
Орловский гонщик победил в кубке России по картингу
В Орловской области предприниматель поставлял незаконно добытый песок для строительства дорог
Опубликовано 04 Сен 2019 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"