4 сентября начнется ремонт тротуаров на ул. Комсомольской

С 4 сентября ООО «ГИАТТ» приступает к ремонту тротуаров на ул. Комсомольской (от ул. 2-й Посадской до Карачевского шоссе).

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ООО «Ремдорстрой» летом текущего года отремонтировал проезжую часть ул. Комсомольской. Акт выполненных работ подписан 6 августа.

В рамках муниципального контракта выполнены фрезерование, устройство выравнивающего слоя и покрытия (ЩМА-15) на площади 52 226 кв.м, установка бордюрного камня (4 560 п.м) и частично- ремонт тротуаров (682,5 кв.м).

За дополнительные средства (144 млн рублей), выделенные из Дорожного фонда Орловской области, в 2019 году удастся отремонтировать тротуары на ул. Комсомольской в полном объеме. Стоимость работ — 53 млн 633 тыс рублей, срок завершения — 20 ноября, информирует администрация города Орла.