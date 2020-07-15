15 июля 2020



40 новых случаев COVID-19 подтверждены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 15 июля в Орловской области зарегистрированы 5153 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1364 человека, выздоровели 3714 человек. 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

По информации официального Портала Орловской области, в настоящее время COVID-19 подтвержден у 2495 жителей Орла, 554 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 550 – в Орловском районе, 156 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 111 – в Дмитровском районе, 109 – в Урицком районе, 95 – в Новодеревеньковском районе, 91 – в Хотынецком районе, 79 – в Новосильском районе, 74 – в Свердловском районе, по 72 – в Верховском и  Ливенском районах, 70 – в Кромском районе, 59 – в Шаблыкинском районе, 58 − в Покровском районе, по 55 – в Малоархангельском и Знаменском районах, 53 – в Глазуновском районе, 44 − в  Должанском районе, по 37 – в Троснянском и Колпнянском районах, 36 – в Залегощенском районе, 26 – в Сосковском районе, 20 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе.

 

Орловцы снова среди лучших
Бойцы орловского ОМОНа вернулись домой
В Орле нашли опасную амброзию
Опубликовано 15 Июл 2020 в 14:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"