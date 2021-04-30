30 апреля 2021



41-летний орловец попытался пронести мимо кассы дорогостоящий алкоголь

В сетевом супермаркете на ул. Ляшко в Железнодорожном районе города Орла сработала «тревожная» кнопка. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из посетителей спрятал в сумке и карманах верхней одежды ряд товаров, а затем отказался оплатить их на кассе.

Правонарушителя задержали, им оказался 44-летний житель Орла. У злоумышленника изъяли дорогостоящие алкогольные напитки.

Задержанного передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 30 Апр 2021 в 11:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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