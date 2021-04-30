41-летний орловец попытался пронести мимо кассы дорогостоящий алкоголь

В сетевом супермаркете на ул. Ляшко в Железнодорожном районе города Орла сработала «тревожная» кнопка. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из посетителей спрятал в сумке и карманах верхней одежды ряд товаров, а затем отказался оплатить их на кассе.

Правонарушителя задержали, им оказался 44-летний житель Орла. У злоумышленника изъяли дорогостоящие алкогольные напитки.

Задержанного передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.