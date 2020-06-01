1 июня 2020



41 новый случай COVID-19 подтвержден в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 1 июня в регионе зарегистрирован 2341 случай заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило  1160 человек, выздоровели  1156 человек. По предварительной информации 26 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время  COVID-19  подтвержден  у  956 жителей Орла, 358 зараженных –  в городе Мценске и Мценском районе, 205 – в  Орловском районе, 96 – в Болховском районе, 58 – в  Дмитровском районе, 57 –  в Новодеревеньковском районе, 56 – в Урицком районе,  54 – в Свердловском районе,  52 – в  Хотынецком районе,  51 – в Новосильском районе,  по 43 – в Знаменском районе и Ливнах, 41 – в Шаблыкинском районе,  35 – в Верховском районе,  34   – в Покровском  районе, 33 – в  Глазуновском районе, 23 – в Залегощенском районе, 21 – в  Малоархангельском районе,  18 – в Ливенском районе,  17 –- в Троснянском районе,   по 16  – в  Колпнянском,  Кромском,  Краснозоренском и Должанском районах,  14 – в Корсаковском районе,  12 – в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 01 Июн 2020 в 13:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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