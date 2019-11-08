Орловцев позвали на День рождения Тургенева в Спасское (0+)

В субботу 9 ноября 2019 года музей-усадьба «Спасское-Лутовиново» пригласил всех желающих на празднование Дня рождения Тургенева. Гостей ждет несколько площадок. Так, “Спасская ярмарка” предполагает размещение сувенирных рядов, съестных лавок, и концерт-возвращение Спасского хора. Площадка будет работать перед входом в усадьбу. А начнется действо в 11.00. Выступление хора в 12.00.

Гостей также ждут экскурсии по музею-усадьбе с элементами театрализации. Сеансы — 11.30, 13.00, 14.45. Группы до 15 человек.

Также организаторы подготовили интерактивную программу «Традиции тургеневского дома» с чаепитием, которая пройдет в этнографической экспозиции. Сеансы — 11.30, 13.00, 14.30. Группы до 15 человек.

В выставочном центре состоится открытие выставки «Встречи и судьбы» в 15.00. Также сумевших добраться до Спасского ждет мастер-класс по изготовлению сувенирной открытки в 16.00. А в актовом зале административного здания пройдет игровая гостиная «Воспитание в дворянских семьях. Правила семьи Тургеневых». Начало в 16.00. Группа до 20 человек.

Также гостям приготовили литературно-эпистолярный экскурс «Как отмечал свой день рождения Иван Тургенев», действо развернется в актовом зале административного здания в 12.00, 13.00, 14.00. Группы до 30 человек.

На открытом воздухе пройдет художественный пленэр. Мастер-класс желающим организует директор Мценской художественной школы, член Союза художников России Сергей Прокопов. Начало в 12.00.

Кроме всего прочего гостей ждут прогулки по усадебному парку, фотографии на память, катание в экипажах, кормление птиц. Желающие могут посетить и богослужения в Спасо-Преображенском храме. В 8.30 литургия; в 12.00 лития; в 14.30 вечерня. Стоимость музейных экскурсий, мастер-классов и специальных мероприятий — согласно прейскуранту. А в Выставочный центр в день открытия новой выставки вход свободный. Также можно будет свободно пройти в усадебный парк. Все детали можно уточнить на сайте музея.