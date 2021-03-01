42-летний житель Болховского района на почве ревности совершил тяжкие преступления

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Болховского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Преступления были совершены в мае-июне 2020 года.

Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей супругой на почве ревности, угрожал ей убийством, после чего несколько раз ударил её обухом топора по голове и нанёс порезы ножом.

Только благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевшая выжила.

В июне мужчина оказался в автомобиле знакомого, который состоял в близких отношениях с его супругой. С целью убийства злоумышленник накинул ему на шею автомобильный ремень и порезал шею канцелярским ножом.

Однако потерпевший смог оказать сопротивление: мужчина выхватил и сломал часть лезвия ножа, после чего выбрался из машины.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, обвиняемый перебрался на водительское сидение автомобиля и умышленно совершил наезд на потерпевшего, после чего, выйдя из автомобиля, нанес ему множественные ранения канцелярским ножом.

Однако довести до конца свой преступный умысел обвиняемый не смог, так как на место происшествия прибыли работники скорой медицинской помощи, случайно проезжавшие по данному маршруту.

Потерпевший был незамедлительно госпитализирован для оказания медицинской помощи и смог выжить.

Кроме того, обвиняемый похитил мобильный телефон потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.