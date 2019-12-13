Фонтаны не помогли: Орёл занял последнее место по ЦФО в рейтинге комфортности

По итогам масштабного исследования петербургского Института территориального планирования «Урбаника» пять городов Центрального федерального округа вошли в первую двадцатку интегрального рейтинга российских городов. Пятерку лидеров замкнула Калуга, набрав высокие показатели по соотношению качества жилой среды и стоимости жизни. На 12 месте оказалась Тверь, на 17 – Брянск, на 18 – Рязань, на 20 – Тула. Столица, по данным исследованиям, расположилась на 52 месте. Наш областной центр замкнул список городов ЦФО, а в пояснительной записке авторы даже не сочли нужным уделить хотя бы пару слов тому, почему Орёл оказался на самом дне среди своих соседей.

Кстати, как отмечают составители рейтинга, в Черноземье сложилась очень противоречивая картина: Курск (26 место), Белгород (28 место) и Воронеж (29 место) попали в первую тридцатку городов, в то время как Тамбов (64 место) и Орёл (79 место) оказались заметно ниже середины рейтинга. «Почти все города Черноземья расположились плотной группой – 5 из 6 городов разделяет менее 2 баллов, несколько отстает лишь Тамбов. Белгород и Курск заняли очень высокие позиции по показателям качества городской среды, но в нижней части списка по стоимости жизни, Липецк, наоборот, довольно высоко с точки зрения стоимости жизни, но ниже среднего по качеству среды – подвела экологическая обстановка, внешняя транспортная доступность и высокая загрузка автодорожной сети. Воронеж по стоимости жизни попал в середину списка, а по качеству среды немного не дотянул до топ-20. Старый Оскол по обоим группам показателей показал стабильный результат в районе 35-40 места. Тамбов подводит низкий (по сравнению с другими) уровень доходов при сходной стоимости жизни, если в городе вырастет средняя заработная плата, то он подтянется в рейтинге к другим городам Черноземья», – охарактеризовал ситуацию в регионе Федор Коньков, управляющий партнер Института территориального планирования «Урбаника», один из авторов исследования.

Согласно методике, используемой авторами рейтинга, относительно доступными по стоимости жизни можно считать города, набравшие более 30 баллов по показателям стоимости жизни (то есть более 60% от максимального показателя). Таких городов 25. Большую их часть составляют промышленные города, которые сочетают довольно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости и основных товаров и услуг. При этом можно отметить, что промышленные города, лидирующие по дешевизне жизни, почти все находятся внизу списка по качеству среды. Относительно удобными для жизни можно считать города, набравшие более 33 баллов по показателям качества среды (здесь граница отсечения выше, так как средний балл по городам выше, чем по стоимости (30 баллов в среднем против 27 баллов по стоимости). В эту группу попадает 23 города.