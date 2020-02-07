В Орле обостряется проблема с мусорными контейнерами в частном секторе

Представители ОНФ обратились в администрацию Орла с просьбой оборудовать площадку для сбора бытовых отходов и установить отдельные контейнеры на улице Пархоменко. Жильцы частных домов в этом районе вынуждены выносить мусор на контейнерные площадки, расположенные на соседних улицах, что неудобно и приводит к возникновению стихийных свалок.

«Отсутствие мусорных контейнеров доставляет огромный дискомфорт жителям улицы Пархоменко. Мусор разлетается по территории рядом с жилыми домами. Здесь же собираются бродячие собаки. Поэтому мы призываем администрацию Орла решить данную проблему», – подчеркнул эксперт регионального отделения ОНФ в Орловской области Константин Бобраков.

Между тем, напомним, недавно вступили изменения в СанПиНы, которые регламентируют как раз установку контейнеров в частном секторе. Раньше отсчет предельно допустимой санитарной зоны считался от угла ближайшего дома. Поэтому в частном секторе, хоть и с трудом, но можно было оборудовать площадки и ставить контейнеры. По новым правилам, отсчет идет от границы ближайшего земельного участка. В такой ситуации власти не имеют права ставить контейнеры практически нигде в частном секторе — только в самом конце улицы, чтобы соблюсти установленные законом санитарные зоны. Пока на эту проблему в законе обращают внимание лишь единицы, но скоро число жалоб вырастет лавинообразно. Как вариант — в Орле может опять возобновиться практика почасового вывоза мешков с мусором, т.к. поставить контейнеры запрещено законом.

Об этом шла речь на январском комитете горсовета по ЖКХ.