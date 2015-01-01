43-летний житель Хомутово задушил односельчанина возле магазина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Новодеревеньковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 25 мая 2018 года обвиняемый, находясь около здания магазина в поселке Хомутово, в процессе распития спиртных напитков и возникшего конфликта с односельчанином задушил его.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное СУ СК.