43-летний житель Хомутово задушил односельчанина возле магазина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Новодеревеньковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия,  25 мая 2018 года обвиняемый, находясь около здания магазина в поселке Хомутово, в процессе распития спиртных напитков и возникшего конфликта  с односельчанином задушил его.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 30 мая 2018 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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