12 января 2022



43-летняя орловчанка перевела мошенникам почти 330 тысяч рублей

Жительница Орла стала жертвой дистанционных мошенников.

В ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу обратилась 43-летняя гражданка: после телефонного разговора с неизвестными, представившимися службой безопасности банка, она лишилась 328 тысяч рублей.

Злоумышленники сообщили, что ее сбережения в опасности, и мошенники могут оформить на нее кредит. Женщине посоветовали перевести деньги на «безопасный счет».

Сначала она перевела через банкомат имевшуюся сумму – 89 тысяч рублей. А через некоторое время, взяв по рекомендации неизвестных еще и кредит, – 250 тысяч рублей, также перевела и эти деньги. После этого гражданка не смогла связаться со звонившими и обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом ОП № 2 (по Заводскому району) городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Примечательно, что потерпевшая знала о подобных случаях. Женщина видела сюжеты на телеканалах о дистанционных мошеннических схемах.  Однако звонившие были очень убедительны, сообщали много информации.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области

 

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Опубликовано 12 Янв 2022 в 14:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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