29 июня 2020



43 новых случая COVID-19 подтверждены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 29 июня в Орловской области зарегистрированы 4480 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило  1715 человек, выздоровели 2706 человек. 59 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2091 жителя Орла, 524 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 451 – в Орловском районе, 127 – в Болховском районе, 124 – в Ливнах, 101 – в Дмитровском районе, 96 – в Урицком районе, 91 – в Новодеревеньковском районе, 86 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 71 – в Свердловском районе, 63 – в Верховском районе, 62 – в  Кромском районе, по 58 – в Шаблыкинском и Ливенском районах, 53 – в Знаменском районе, 52 – в Глазуновском районе, 49 – в Покровском районе, 48 – в  Малоархангельском районе, по 36 – в Колпнянском и Троснянском районах, 35 – в Должанском районе, 32 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 29 Июн 2020 в 14:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 57

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