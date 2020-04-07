На Орловщине ожидают сильный ветер

По прогнозам орловского гидрометцентра, 7 и 8 апреля на территории нашей области ожидается усиление ветра до 20 м/с. Сегодня ночью будет без существенных осадков, а завтра днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1°С…+4°С, днем +11°С…+16°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

В случае усиления ветра рекомендуется:

убрать с не застекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.

если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям;

опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий.

В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.