27 сентября 2018



44-летний орловец до смерти избил свою сожительницу

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 44-летний житель Орла умышленно нанес своей сожительнице множественные удары руками в область головы и туловища, вследствие чего потерпевшая скончалась. Подозреваемый под тяжестью улик полностью сознался в содеянном.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, информирует СУ СК по Орловской области.

 

В Орле за убийство осудили 19-летнюю девушку
Два грузовика столкнулись в Орловской области, есть пострадавшие
Под Орлом машина с женщиной-водителем и детьми провалилась в промоину
Опубликовано 27 Сен 2018 в 12:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"