44-летний орловец до смерти избил свою сожительницу

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 44-летний житель Орла умышленно нанес своей сожительнице множественные удары руками в область головы и туловища, вследствие чего потерпевшая скончалась. Подозреваемый под тяжестью улик полностью сознался в содеянном.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, информирует СУ СК по Орловской области.