Прокуратура через суд обеспечила инвалида льготными лекарствами

Мценской межрайонной прокуратурой приняты меры реагирования для обеспечения инвалида льготным лекарственным средством. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуратура провела проверку по обращению жителя района – инвалида Ш группы по вопросу его необеспечения необходимым жизненно важным лекарственным препаратом. Установлено, что заявитель имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако длительное время он не обеспечен бесплатным лекарством, рецепты на него не выписывались ввиду отсутствия препарата.

С целью восстановления нарушенных прав гражданина межрайонный прокурор обратился в суд с иском об обязании облдепартамента здравоохранения и БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» обеспечить инвалида соответствующим лекарством. Мценским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда еще не вступило в законную силу.