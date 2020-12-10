45-летний орловец попытался пронести мимо кассы одежду и еду

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе в Орле. Около двух часов дня на пульт вневедомственной охраны поступил «тревожный» сигнал с охраняемого объекта.

Спустя несколько минут на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы выяснили, что посетитель магазина скрыл от оплаты на кассе мужскую одежду и продукты питания.

Неоплаченные товары были обнаружены в сумке мужчины. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства правонарушителя передали в отдел полиции.