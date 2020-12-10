10 декабря 2020



45-летний орловец попытался пронести мимо кассы одежду и еду

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе в Орле. Около двух часов дня на пульт вневедомственной охраны поступил «тревожный» сигнал с охраняемого объекта.

Спустя несколько минут на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы выяснили, что посетитель магазина скрыл от оплаты на кассе мужскую одежду и продукты питания.

Неоплаченные товары были обнаружены в сумке мужчины. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства правонарушителя передали в отдел полиции.

 

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Опубликовано 10 Дек 2020 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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