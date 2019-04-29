29 апреля 2019



45-летняя жительница Мценска перевела мошенникам 230 тысяч рублей

В результате мошеннических действий потерпевшая лишилась 230 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по Орловской области, женщина разместила объявление о сдаче комнаты в квартире на известном сайте объявлений. По телефону ей позвонил неизвестный, который заинтересовался жильем, и предложил перевести задаток за 4 месяца аренды на банковскую карту хозяйки квартиры. Злоумышленник попросил женщину подойти к банкомату со своей платежной картой. Женщина выполнила все указания неизвестного, которые он давал по телефону. В результате она перевела мошеннику 230 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие и установление всех обстоятельств произошедшего.

Полицейские рекомендуют гражданам быть осторожнее при проведении операций с денежными средствами и банковскими картами. Не доверяйте неизвестным, которые по телефону настаивают на осуществлении денежных переводов под предлогом оплаты задатка за товар или услугу. Никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты или специальный код из СМС-сообщений.

 

Мэр против
В ЦГБ им. Пушкина проходит выставка орловского художника Игоря Малинина
В Орловскую область поступили вакцины от кори, паротита и туберкулеза
Опубликовано 29 Апр 2019 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"