45-летняя жительница Мценска перевела мошенникам 230 тысяч рублей

В результате мошеннических действий потерпевшая лишилась 230 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по Орловской области, женщина разместила объявление о сдаче комнаты в квартире на известном сайте объявлений. По телефону ей позвонил неизвестный, который заинтересовался жильем, и предложил перевести задаток за 4 месяца аренды на банковскую карту хозяйки квартиры. Злоумышленник попросил женщину подойти к банкомату со своей платежной картой. Женщина выполнила все указания неизвестного, которые он давал по телефону. В результате она перевела мошеннику 230 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие и установление всех обстоятельств произошедшего.

Полицейские рекомендуют гражданам быть осторожнее при проведении операций с денежными средствами и банковскими картами. Не доверяйте неизвестным, которые по телефону настаивают на осуществлении денежных переводов под предлогом оплаты задатка за товар или услугу. Никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты или специальный код из СМС-сообщений.