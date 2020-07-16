45 новых случаев COVID-19 подтверждены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 16 июля в Орловской области зарегистрированы 5198 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1364 человека, выздоровели 3759 человек. 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2524 жителей Орла, 559 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 554 – в Орловском районе, 157 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 111 – в Дмитровском районе, 110 – в Урицком районе, 95 – в Новодеревеньковском районе, 91 – в Хотынецком районе, 80 – в Новосильском районе, 74 – в Свердловском районе, по 72 – в Верховском и Ливенском районах, 70 – в Кромском районе, 59 – в Шаблыкинском районе, 58 − в Покровском районе, 56 – в Знаменском районе, 55 – в Малоархангельском районе, 53 – в Глазуновском районе, 46 − в Должанском районе, по 37 – в Троснянском, Колпнянском и Залегощенском районах, 26 – в Сосковском районе, 20 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе, информирует администрация области.