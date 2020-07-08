8 июля 2020



45 новых случаев COVID-19 подтверждены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 8 июля в Орловской области зарегистрированы 4840 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило 1361  человек, выздоровели 3406 человек. 73 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

Как уточняет официальный Портал Орловской области, в настоящее время COVID-19 подтвержден у 2311 жителей Орла, 542 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 502 – в Орловском районе, 139 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 109 – в Дмитровском районе, 107 – в Урицком районе, 93 – в Новодеревеньковском районе, 87 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 73 – в Свердловском районе, 68 – в Верховском районе, 66 – в Кромском районе, 64 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в  Малоархангельском районе,  по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах, 50 – в Покровском районе, 41 − в  Должанском районе,  37 – в Троснянском районе, 36 – в Колпнянском районе, 33 – в Залегощенском районе, 25 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.

 

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Опубликовано 08 Июл 2020 в 14:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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