46-летний житель Дмитровского района пойдет под суд за убийство сожительницы

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Дмитровского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что обвиняемый в июне 2019 года, находясь по месту своего жительства, в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с сожительницей, жестоко избил ее молотком и нанес несколько ударов в область головы топором. От полученных ранений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

В ходе следствия обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует пресс-служба СУ СК.