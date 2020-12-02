Мост через Сосну хотят реконструировать

В Ливенском районе Орловской области в этом году планируют начать реконструкцию моста через реку Сосна, сообщает RosTender.info.

Мост находится на 8 километре автомобильной дороги межмуниципального значения Вахново – Важжова. Стоимость обновления моста оценивается в 311,9 млн рублей, деньги на его строительство поступят из областного бюджета. Как ожидается, реконструкция будет продолжаться в течение двух лет – до конца ноября 2022 года.

Госзаказчик объявил тендер по выбору строительной организации, которая займется реконструкцией. Предложения от участников тендера принимают до 9 декабря, в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя, — сообщает Ростендер.