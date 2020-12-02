2 декабря 2020



Мост через Сосну хотят реконструировать

В Ливенском районе Орловской области в этом году планируют начать реконструкцию моста через реку Сосна, сообщает RosTender.info.

Мост находится на 8 километре автомобильной дороги межмуниципального значения Вахново – Важжова. Стоимость обновления моста оценивается в 311,9 млн рублей, деньги на его строительство поступят из областного бюджета. Как ожидается, реконструкция будет продолжаться в течение двух лет – до конца ноября 2022 года.

Госзаказчик объявил тендер по выбору строительной организации, которая займется реконструкцией. Предложения от участников тендера принимают до 9 декабря, в этот же день конкурсная комиссия назовет победителя, — сообщает Ростендер.

 

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Опубликовано 02 Дек 2020 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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