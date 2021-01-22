22 января 2021



Стали известны причины жуткого ДТП с маршруткой и МАЗом

Прокуратура Орловской области проверила дорожно-транспортное происшествие в Северном районе с участием маршрутки и грузовика. В итоге выявлены нарушения законов о безопасности дорожного движения и о дорожной деятельности.

Так, установлены недостатки при содержании улично-дорожной сети по улице Раздольной, где и произошло ДТП. Дорожное полотно находилось в обледенелом состоянии, пескосоляной смесью обработано не было, имелись снежные валы по краям проезжей части, что не отвечает требованиям безопасности дорожного движения и нормативных документов.

Кроме того, светофорный объект на пересечении улиц Раздольной и Блынского работал неисправно. (Напомним, в соцсетях после ДТП появилась масса комментариев, что светофор был сломан уже не один день).

В итоге прокуратура внесла представления в адрес мэра Орла и начальника УМВД России по городу, а также директора МУП «Спецавтобаза». В настоящее время светофорный на опасном перекрестке работает надлежащим образом.

Помимо этого, ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), поставлен на контроль в прокуратуре области.

См. также: «В Орле грузовик выехал на встречку и протаранил автобус«

 

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Опубликовано 22 Янв 2021 в 11:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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