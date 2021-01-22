Орловцам напомнили, что делать, если протекает крыша

Если вы обнаружили протечку кровли, необходимо прежде всего сообщить об этом в свою управляющую компанию (УК) и вызвать мастера. Именно управляющая организация обязана своевременно убирать снег с крыш многоквартирных домов, а также очищать свесы от наледи.

Если не смогли дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу УК, то необходимо обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла: 43-22-12, 76-40-93.

Ремонт кровли многоквартирных жилых домов относится к сезонным работам, осуществление которых возможно лишь при наличии благоприятных погодных условий в теплое время года – весной, летом и ранней осенью.

Управляющая организация, в соответствии с действующим законодательством, выполняет только текущий ремонт кровли, то есть латочный ремонт. К сожалению, при длительной эксплуатации кровли, он бывает не всегда эффективен. Когда латочный ремонт уже не в силах справиться с протечкой, проводится капитальный ремонт.

Как попасть в программу капитального ремонта кровель?

В целях оказания помощи собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах облправительством разработана подпрограмма по ремонту кровель многоквартирных домов. Капитальный ремонт кровли выполняется за счет средств Фонда капитального ремонта.

Для проведения работ по капитальному ремонту кровли необходимо обратиться с заявлением в свою управляющую компанию и в управление Государственной жилищной инспекции с просьбой обследовать указанный дом и выдать заключение о необходимости проведения капитального ремонта кровли.

Данное заключение будет передано в администрацию города Орла для включения в краткосрочную программу капитального ремонта кровли.

Администрация города Орла подаст заявку о включении многоквартирных домов в подпрограмму на соответствующий год на проведение капитального ремонта кровли в Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в срок до 1 апреля текущего года. Такой срок регламентирован п. 10.3 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 03.08.2020 №489.

Кстати, важный момент — до проведения капитального ремонта дома именно ваша УК должна обеспечивать эксплуатацию и надлежащее техническое состояние кровли в счет платы за услуги и работы по содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.