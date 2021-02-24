В Орле опять выбирают, что нужно благоустраивать

В Орле стартует общественное обсуждение по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году. Напомним, с 2017 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» проводится комплексное благоустройство парков, скверов и других общественных пространств. За это время в Орле благоустроили 18 территорий, среди которых Детский и Городской парки, бульвар Победы, площадь Содружества, сквер «Юность», сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии.

Какие общественные пространства ожидает благоустройство в следующем году? Ответ на этот вопрос дадут на рейтинговом голосовании горожане старше 14 лет. В этом году рейтинговое голосование продлится месяц — с 26 апреля по 31 мая. В пресс-службе горадминистрации отметили, что у жителей впервые появится возможность сделать свой выбор не только на счетных участках, но в онлайн-форме на портале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В преддверии рейтингового голосования администрация Орла запускает общественное обсуждение. Оно позволит выявить приоритеты благоустройства. Жителям предлагают выбрать из списка 5 общественных территорий. Списки опубликованы как на сайте горадминистрации, так в официальных группах в соцсетях. Завершится сбор голосов в 18:00 10 марта 2021 года. Территории, занявшие лидирующие места по итогам общественного обсуждения, будут включены в перечень объектов итогового рейтингового голосования.