5 и 6 октября в Орловской области — ухудшение погоды

5 и 6 октября в Орловской области прогнозируется усиление ветра до 20 м/с.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 5 октября по 21 час 6 октября на территории области облачно с прояснениями, умеренные дожди. Ветер ночью южный 7-12, днем юго-западный 10-15 местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +5°С…+10°С, днем +10°С…+15°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.