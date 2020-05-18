18 мая 2020



50-летний житель Верховского района подозревается в убийстве супружеской пары

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Верховского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ходе проведенных первоначальных следственных действий установлено, что 17 мая 2020 года подозреваемый, находясь в деревне Сухотиновка Верховского района по месту своего жительства, в процессе распития спиртных напитков вступил в конфликт со своей сестрой и ее супругом, в ходе которого нанес потерпевшим ножевые ранения. От полученных телесных повреждений супруги скончались на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 18 мая 2020 в 12:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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