Помогите найти ребёнка!

Девятилетняя Виктория Гнедова пропала 18 июня. Девочка ушла из дома в селе Казарь Залегощенского района в неизвестном направлении. Поиски ребёнка ведутся непрерывно и круглосуточно. Так как объективных причин для ухода девочки из дома не установлено, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На место дважды выезжал прокурор области Владислав Малкин, координирующий действия правоохранителей.

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» Орловской области обратились к водителям, проезжавшим 18 июня во второй половине дня в районе села Казарь, с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов: «Даже если вы считаете, что на них ничего важного нет, звоните на круглосуточную горячую линию отряда 8(800)700-54-52».

Поисковики, в том числе, прибывающие в Орловскую область из других регионов, нуждаются в ресурсах. Волонтерам необходимы:

— аккумуляторы типа 18650 ёмкостью не более 3 000 mA/h;

— рowerbank’и (внешнее зарядное устройство) ёмкостью не менее 10 000 mA/h;

— рации Baofeng: BF-58, UV-5R, UV-82 или аналогичные;

— батарейки Duracell или Energizer тип АА;

— Репелленты;

— средства обработки от укусов;

— энергетики (изотоники);

— панамы/арафатки;

— протеиновые батончики;

— наборы файлов;

— защитные очки;

— минеральная вода в бутылках по 0,5 л (газированная или негазированная);

— плащи-дождевики из полиэфира с ПВХ-покрытием.

«Если вы готовы оказать помощь отряду ЛизаАлерт, можно передать что-то с экипажами, отправляющимися на место поиска, предварительно связавшись с инфоргами поиска: 8(953)623-90-33 Ирина («Википедия»),

8(920)820-28-44 Светлана («Звонкая»), сообщают добровольцы.

Отряду требуются добровольцы и старшие поисковых групп. Форма одежды: лес. С собой не забывайте: минеральную воду, сменную одежду, обувь, репелленты, СИЗ. Если есть, возьмите: очки, перчатки, резиновые сапоги, плащ-дождевик.