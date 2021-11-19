19 ноября 2021



Орловцы перейдут к раздельному сбору мусора

В муниципальных образованиях региона началась работа по заключению контрактов на поставку контейнеров для раздельного сбора отходов. Контейнеры закупаются в рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Прямые договоры на поставку контейнеров для раздельного сбора мусора уже заключены в Болховском, Краснозоренском, Новодеревеньковском, Новосильском, Свердловском, Сосковском и Шаблыкинском районах.

Конкурсные процедуры – электронные аукционы запущены в 6 муниципальных образованиях: в городах Орел, Мценск, Ливны, а также в Кромском, Покровском и Троснянском районах. В остальных районах соответствующие контракты внесены в график закупок, назначены даты заключения контрактов или прямых договоров.

Напомним, из федерального бюджета Орловской области выделено 12,5 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. На эти средства облдепартамент ЖКХ планирует приобрести около 900 контейнеров. Все они будут распределены между муниципальными образованиями области и станут началом поэтапного ввода раздельного сбора мусора в регионе, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2021 в 14:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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