МЧС приглашает орловцев поучаствовать в конкурсе ко Дню рождения огнетушителя

В зданиях и помещениях на случай пожара непременно должен быть огнетушитель – переносное или передвижное устройство для ликвидации возгорания за счет выпуска специального вещества. 7 февраля этому замечательному изобретению исполнится 159 лет. В этот день в штате Вирджиния (США) инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров.

В пресс-службе МЧС решили, что наш друг достоин поздравлений! Оглянитесь вокруг: дома, на работе, в автомобиле, в ТЦ, поликлинике и т.п. Найдите огнетушитель и сфотографируйтесь с ним! Фото ждут на почту: orelmchs@mail.ru или предлагайте для размещения на стене в группах МЧС в соцсетях! Не забудьте представиться! Можно добавить поздравление или совет.

Фото будут размещены на страницах в ВК, Инстаграм и Одноклассники. Самые активные участники конкурса получат памятные сувениры!