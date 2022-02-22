Ученые хотят клонировать Тургеневский дуб

Сотрудники ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий (г. Воронеж) проводят эксперимент по воспроизводству дерева-легенды Спасского-Лутовинова. После урагана, ставшего причиной гибели Тургеневского дуба, руководство НИИ направило в Спасское научную экспедицию для получения материала для работы. В институте уже много лет проводятся исследования по клонированию in vitro (то есть «в пробирке») многих трудноразмножаемых генотипов растений, в том числе дуба черешчатого.

Молодым ученым Михаилу Чугрееву и Оксане Гусевой уже удавалось получить побеги дуба, укоренить их и высадить полученные растения в живую природу. Правда, тогда они использовали материал молодого дуба, взятый в начале вегетации, в период активизации физиологических процессов. А тут – декабрь, когда даже живое дерево «спит», и возраст почти 200 лет…

— Но не попробовать нельзя, — считает директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» С.А. Ступин. – Ведь в случае успеха будут получены саженцы Тургеневского дуба, полностью идентичные ему, и это позволит сделать его историю вечной.

Ученые «отправили» часть веток Тургеневского дуба на хранение в холодильник, часть поставили в воду для пробуждения почек, а несколько фрагментов веток с почками после экспериментальных антимикробных обработок поместили в специальную питательную среду, чтобы попытаться получить жизнеспособные побеги.

— Пока нам удалось получить лишь первичные морфогенные экспланты из материала Тургеневского дуба, способные образовать побег в пробирке, в культуре invitro, — сообщила научный сотрудник ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии Оксана Гусева. – Впереди еще этапы черенкования и укоренения. В этих процессах есть определенные риски, но полученный результат уже вселяет оптимизм.

В дальнейшей работе будут также использованы побеги от пробудившихся почек веток, поставленных в воду, и от веток, хранящихся в холодильнике. Эти способы подготовки материала, считают ученые, дадут более эффективный результат.