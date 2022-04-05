5 апреля 2022



МЧС предупреждает: сильный ветер не утихает второй день

По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 5 апреля по 21 час 6 апреля на территории области облачно, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, завтра днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…+5°С, днем +4°С…+9°С.

Сильные порывы ветра могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Пресс-служба МЧС напоминает, что при сильных порывах ветра лучше держать подальше от рекламных щитов и других легких конструкций. Опасны и ясени, массово засохшие из-за изумрудной златки. Отличить ясень без листьев довольно просто – деревья массивные, а концы веток обычно загнуты кверху. Впрочем, обломиться могут не только ясени – в городе многие деревья болеют, гниют и поражаются вредителями. Так что без особой необходимость в сильный ветер под деревьями лучше не ходить. Также необходимо быть осторожными, обходя оборванные провода.

Автовладельцам рекомендуют на ночь поставить машину в гараж, или парковать ее вдали от деревьев, а также подальше от слабо укрепленных конструкций.

 

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Опубликовано 05 Апр 2022 в 15:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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