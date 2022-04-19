19 апреля 2022



К косарям, которые убивают саженцы, добавится высокопроизводительная техника

В конце минувшей недели в распоряжение МУП «Спецавтобаза» поступили две роторных косилки. Они навешиваются сзади на трактор МТЗ-82 и позволяют производить покос травы сбоку от него. Принцип действия очень прост: трактор едет по пешеходной дорожке или проезжей части, а косилка захватывает траву вдоль обочины на ширину до 2,1 м. Производительность косилок составляет не менее 2,85 га/ч.

Стоимость каждой косилки – 243,5 тыс. рублей. Прибыли они из Люберец, поставщик – ООО «Партнёр». Оборудование станет серьёзным подспорьем в летнем содержании улично-дорожной сети, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, в Орле жители изо всех сил стараются защитить молодые деревца от косарей, которые выкашивают траву слишком близко к стволам и часто травмируют молодые деревца, от чего последние засыхают. В ход идет все: палки, ветки, даже старые бутылки, которыми оборачивают стволики. Страшно представить, на что способна техника с производительностью 2,85 га в час! Уж объезжать молоденькие деревца она точно не будет.

Между тем, помимо косарей саженцам угрожает и еще одна напасть — засуха. Почему-то торжественно посаженные аллеи редко кто поливает в самую жару. К чему это приводит — можно посмотреть на примере чахленьких кедров, которые с большой помпой посадили в новом микрорайоне Наугорский. Более-менее приличный прирост они дали только в этом году.

 

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Опубликовано 19 Апр 2022 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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