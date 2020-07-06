57 новых случаев COVID-19 подтверждены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, на 6 июля в Орловской области зарегистрирован 4741 случай заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1502 человека, выздоровели 3166 человек. 73 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2251 жителя Орла, 539 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 488 – в Орловском районе, 133 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 105 – в Урицком районе, 104 – в Дмитровском районе, 93 – в Новодеревеньковском районе, 87 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 72 – в Свердловском районе, 67 – в Верховском районе, 65 – в Кромском районе, 63 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Малоархангельском районе, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах, 49 – в Покровском районе, 39 − в Должанском районе, по 36 – в Колпнянском и Троснянском районах, 33 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе, информирует официальный Портал Орловской области.