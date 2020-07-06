6 июля 2020



57 новых случаев COVID-19 подтверждены в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба,  на 6 июля в Орловской области зарегистрирован 4741 случай заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило  1502  человека, выздоровели 3166 человек. 73 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2251 жителя Орла, 539 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 488 – в Орловском районе, 133 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 105 – в Урицком районе, 104 – в Дмитровском районе, 93 – в Новодеревеньковском районе, 87 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 72 – в Свердловском районе, 67 – в Верховском районе, 65 – в Кромском районе,  63 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в  Малоархангельском районе,  по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах, 49 – в Покровском районе, 39 − в  Должанском районе,  по 36 – в Колпнянском и Троснянском районах, 33 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Июл 2020 в 14:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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