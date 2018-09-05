6 сентября орловские чиновники торжественно вручат бюджетникам приобретенные на федеральные средства передвижные ФАПы

6 сентября в Орле на площади Ленина состоится торжественное вручение бюджетным учреждениям здравоохранения передвижных фельдшерско-акушерских пунктов , а также школьных автобусов образовательным организациям.

Как выяснилось в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым, 500 миллионов на развитие системы здравоохранения Орловской области поступили из федерального центра. Первый вопрос, который Владимир Путин задал врио Клычкову, был о том, дошли ли до Орловской области деньги и сколько конкретно уже получили. Врио сообщил, что деньги пришли и «жители очень благодарны».

Напомним, ранее пресс-служба врио и он сам сообщали о приобретении передвижных ФАПов и медицинского оборудования, но не объясняли, на какие средства совершены покупки. Вероятно, подразумевалось, что жители области должны благодарить за ФАПы исключительно врио. Кстати, на какие деньги приобретены школьные автобусы, или же это списанный транспорт, который области достался даром, также не сообщается.